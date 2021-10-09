شكرا لقرائتكم خبر عن جاستن بيبر يتحدث عن رغبته فى حمل زوجته طفلا قبل نهاية 2021.. وزوجته: "هنشوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم العالمى جاستن بيبر، عن استعداده لتوسيع أسرته وإنجاب الأطفال، ففى مشهد من الفيلم الوثائقي Justin Bieber: Our World، شوهد المغني البالغ من العمر 27 عامًا، وهو يتحدث مع زوجته هيلى بالدوين، البالغة من العمر 24 عامًا، أنه يرغب بشكل مؤكد فى إنجاب طفل هذا العام، حسبما نشر موقع people.

وقال بيبر، لزوجته: "إن نيتي لعام 2021 هي الاستمرار في تحديد الأهداف والاستمتاع بها أثناء القيام بها، وأن أضع عائلتي أولاً ونأمل أن ننجب في نهاية عام 2021؟"، وأضاف "سألت بالدوين، عن الإنجاب قبل نهاية عام 2021، فأجابت (سنرى)".



جاستين بيبر وهيلي بالدوين

وعادت الحياة إلى طبيعتها مؤخرًا بين الثنائى جاستين بيبر، وزوجته هايلى بالدوين، وفقًا لما أكده موقع "ديلى ميل" البريطانى، بعدما ظهرا معًا أثناء تناولهما وجبة العشاء فى الولايات المتحدة، وذلك بعدما حرصت هايلى بالدوين على نفى كل الشائعات التي ربطت بينهما وزعمت تعرضها لمعاملة سيئة من زوجها حيث كشفت خلال تصريحات عن عدم وجود أية أساس من الصحة لتلك الأخبار.

وأضافت هايلى بالدوين، "أنا محظوظة حقًا لأقول إنني مع شخص يحترمني للغاية، والذي يجعلنى أشعر بأنني مميزة كل يوم".

هايلى وجاستين بيبر

وكانت عدسات مصورى الباباراتزى، التقطت صورًا للنجمين جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين فى يوليو الماضى، أثناء نزهتهما بأحد الجزر اليونانية وفقًا لما أكده تقرير نشره موقع الديلى ميل - وقتها - حول الثنائى الذى يتمتع بمتابعة كبيرة من جمهورهما حيث يعتبر من أهم أشهر الثنائيات فى العالم.

تقرير ديلى ميل، أضاف أن الثنائى جاستين بيبر وزوجته يواصلان الاستمتاع بفصل الصيف على طريقتهما الخاصة، مثلما ظهر خلال الصور الذى تميز فيها الثنائى بإطلالة صيفية أثناء ركوبهما على متن قارب اصطحبهما لجزر اليونان، وذلك قبل الشائعات الأخيرة الذى ذهب بعضها لحد امكانية انفصالهما.