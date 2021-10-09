شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "دفا بارد" فى كاليفورنيا تحت إشراف على بدرخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض الفيلم المصري القصير "دفا بارد" في مهرجان "Silicon Valley African Film Festival، بمدينة سان چوس بولاية كاليفورنيا الذي يعقد في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري، حيث بدأ فعالياته أمس وسوف تنتهي مساء غد، و تم اختيار 116 فيلما من 36 دولة حول العالم لسنة 2021.

الفيلم مشروع تخرج المخرج الشاب فادي عاطف، تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي بدرخان الذي أشاد بالعمل وفكرته وتنفيذه وتم عرضه أمام لجنة من نقابة المهن السينمائية التي تضمنت المخرج عمر عبد العزيز، د.غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، المخرج هاني لاشين، المؤلف الراحل مصطفى محرم وسمير فرج مدير التصوير لتقييمه وحصوله على عضوية النقابة بتقدير جيد جداً.

والفيلم يتناول قصة رجل سبعيني تتخلل الوحده حياته، ينتظر أولاده وأحفاده في أحد الأعياد بفارغ الصبر فيأتون إليه ولكنهم منشغلون بحياتهم فيقرر أن يتمرد على الوضع.

الفيلم بطولة جميل برسوم، حسام الشاعر، بولا ماهر، ملاك فيكتور، لمياء الخولي، دعاء الزيدي، حلا فستوك، والأطفال موكا عماد، مينا شحاتة، إيلي ميشيل، تأليف بيتر أسكندر، مكياج چينو، إخــراج فادي عاطف في ثالث تجاربه الإخراجية بعد فيلم "جنية و ربع" و"أيخ".