شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال كريج يحيى رامى مالك بطريقة خاصة أثناء الترويج لفيلم جيمس بوند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار خطة الترويج لفيلم جيمس بوند ظهر النجمين دانيال كريج ورامى مالك بشكل مفاجئ بإحدى سينمات الآى ماكس الشهيرة داخل ولاية كاليفورنيا وفقاً لتقرير نشره موقع ديلى ميل مؤخرًا أكد فيه أن الثنائى داعبا المتواجدين من الجمهور الذى ملأ صالة العرض وحرص على مشاهدة الفيلم الذى يحقق أرقام إيرادات عالية منذ صدوره.



دانيال كريج اثناء تحية رامى مالك

وأضاف التقرير أن الأمر بدأ من خلال حضور دانيال كريج صالة السينما ثم تحيته لمفاجأة ستدخل على الجميع وهو الممثل رامى مالك قائلاً: "أود أن أحيي رامى مالك الحائز على الأوسكار والذى سيظهر حالياً"، ثم ظهرا الثنائى وقاما برقصة معاً أمام أعين المتواجدين.

من ناحية أخرى ورغم من إن رامى مالك قدم عدد من الأعمال المهمة الا أن مشاركته في الجزء الجديد من جيمس بوند يعتبر حدث ضخم في مشواره الفني، وهذا ما أكد عليه مالك من خلال تصريحات علي هامش العرض الخاص لـ No time to die والذي أقيم أمس في لندن.



رامى مالك ودانيال كريج

وقال مالك "شرف رائع بالنسبة لي المشاركة في سلسلة أفلام جيمس بوند التاريخية، سيكون دوري في الفيلم مفاجأة للجمهور.. المشاركة في أي جزء من سلسلة جيمس بوند الأيقونة بمثابة دخول التاريخ"، مشيدًا بوجوده في قاعة رويال الملكية الضخمة ومشاهدة الفيلم مع أفراد من العائلة المالكة.



دانيال كريج اثناء تحية رامى مالك

وكان حضور رامي مالك مميز حيث لفت الأنظار له بالعفوية التي تعامل بها أمام الكاميرات علي السجادة الحمراء، وبدي مالك أنيق حيث ارتدي بدلة رسمية من اللون الأسود، ومنذ ظهور رامي يعتز بتواجد والدته بجانبه لذلك حضرت برفقته العرض وسارت علي السجادة الحمراء وسط النجوم والعائلة المالكة.