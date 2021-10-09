شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نجيم تقتبس فيلم إسماعيل ياسين "حماتى ملاك" فى مسلسل "صالون زهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققته النجمة اللبنانية نادين نجيم بمسلسلها "صالون زهرة"، الذى انتهى عرضه خلال الأيام الماضية، وحقق ردود فعل ناجحة على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن النقاد العرب، الذين وصفوا نادين نجيم بالنجمة المميزة، لاسيما أنها تقدم أدوارًا مختلفة ومؤثرة في الفترة الماضية.

ولكن بعد عرض المسلسل، والقصة البسيطة والإثارة التي تضمنها العمل، أجد سؤالاً يحيرنى للغاية، هل فكرة المسلسل سبق وقدمها الفنان الكبير وملك الكوميديا في مصر والوطن العربى "إسماعيل ياسين" بفيلم "حماتى ملاك" الذى قدمته السينما المصرية عام 1959؟

قصة مسلسل "صالون زهرة" أعتمد في فكرته على "تيمة" بسيطة مقتبسة من فيلم "حماتى ملاك"، حيث يبدأ المسلسل الذى حقق نجاحاً كبيراً، بفكرة أن هناك عصابة هربت "دولارات" في "كرسى"، وبطريقة أو بأخرى، تم نقل ذلك الكرسى إلى بلد أخرى، حتى وصل إلى أحد الصالونات التي تمتلكها نادين نسيم نجيم أو "زهرة" تلك الفتاة الشعبية التي تقطن في الحارة اللبنانية الجميلة، ويحاول رجال الحارة أن يفوزا بها ويتزوجوها، إلا أنها لم ترحب بفكرة الزواج من هؤلاء.

ونجد أن "أنس" وهو معتصم النهار، يحاول أن يدخل الحارة بشكل أو بأخر، حتى يحصل على "الكرسى" الذى بداخله الدولارات المهربة، فيجد نفسه أمام فتاة جميلة، ويمثل عليها الحب حتى يحصل على مراده، حتى نجد قصة حب في المسلسل الذى قدم بحرفية شديدة سواء على مستوى الصورة والديكورات والقصة الخفيفة وخلافه .





في فيلم "حماتى ملاك" بطولة إسماعيل ياسين نجد أن "التيمة" الأساسية في الفيلم، شخص يعمل حانوتي ويحب فتاة تعمل خادمة ويطلب منها أن تأتي له بأخبار الموتي لكي يقوم بعمله، وبالفعل تأتى له بخبر موت سيدها ولكن كان خبر غير صحيح وسيدها قام بذلك لكي ينتقم من حماته، ولكن مع مرور الأحداث الكوميدية، قرر الحانوتى وضع الجثة في دولاب، ثم انتقلت الجثة بطريقة طريفة إلى مكان أخر، وظلت تلك الجثة تنتقل بين أفراد الفيلم، ويبحث عنها الحانوتى من مكان إلى آخر.

والسؤال هنا، هل صناع مسلسل "صالون زهرة" اقتبسوا حكاية "حماتى ملاك" وتم نقل الدولارات" مثلما نقلت الجثة؟





مسلسل "صالون زهرة" عرض في 15 حلقة، وشارك في بطولته ناجدين نسيب نجيم، معتصم النهار، طونى عيسى، لين غرة، رشا بلال، انجو ريحان، مجدى مشموى، وغيرهم، تأليف نادين جابر، جو بوعيد.