شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم داخل معسكر بمنطقة أنشاص لتصوير مسلسل "الجسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة نيللى كريم مشاهدها فى مسلسل "الجسر"، فى مدينة الشرقية بمنطقة أنشاص الرمل فى ديكور معسكر، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى المسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويشاركها فى بطوله العمل الفنان عمرو سعد، حيث تنتهى من التصوير بشكل نهائى بعد 10 أيام تقريبًا ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض.

مسلسل "الجسر" بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى فيلم "صقر وكناريا"، مع النجم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير فيلم "كيرة والجن" في كرواتيا والمجر، ويصنف العمل بـ"أكشن كوميدى" بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها أيمن وتار فى الفترة الأخيرة وكان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".