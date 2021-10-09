شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كارول سماحة، بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء، وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.



تالا وسط أصدقائها تالا وسط أصدقائها



تالا تالا

كارول وابنتها تالا





ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها صور من حفل عيد الميلاد، وكانت كارول قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها تالا في شهر أغسطس الماضي حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها مع ابنتها، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا"،.

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".