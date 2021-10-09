فن ومشاهير

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها تالا

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة كارول سماحة، بعيد ميلاد ابنتها تالا، وشهد الحفل حضور العديد من الأصدقاء،  وشهدت أجواء عيد الميلاد العديد من الفقرات المبهجة والتي كان من بينها الساحر الذى قدم مجموعة من الألعاب للأطفال.

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تالا وسط أصدقائها 

 

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تالا

 

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كارول وابنتها تالا 

 

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ونشرت كارول سماحة، عبر خاصية ستورى على حسابها صور من حفل عيد الميلاد، وكانت كارول قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها تالا في شهر أغسطس الماضي حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها مع ابنتها، وكتبت على الصورة قائلة:" عيد ميلاد سعيد لنور حياتي، أنت كنز لي ولعائلتنا"،.

واحتفلت كارول سماحة في شهر سبتمبر الماضى بتكريمها في مهرجان الأمل السينمائي الدولي، وظهرت بإطلالة غاية في الجمال  أنيقة، وكتبت قائلة: "شكرا على التكريم من مهرجان الأمل السينمائي الدولي في السويد بنسخته الأولى".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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