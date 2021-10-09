شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عيسى مؤلفًا لمسلسل نيللى كريم فى رمضان وماندو العدل مخرجًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر صناع مسلسل النجمة نيللى كريم على المؤلف والإعلامى إبراهيم عيسى، لكتابة مسلسلها المقرر أن تخوض به السباق الرمضانى المقبل، ويخرجه ماندو العدل، حيث بدأت شركة العدل جروب التحضيرات المبدئية للمسلسل، ورسم الشخصيات الرئيسية مع المخرج والمؤلف وبطلة العمل.

ويلتقى المخرج ماندو العدل مع نيللى كريم للمرة الثانية في الدراما، بعدما قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر" الذى لاقى نجاحًا كبيرًا وعرض عام 2017، وشارك في بطولته زينة، أحمد فهمى، نبيل الحلفاوى، سارة سلامة، وأخرون، تأليف مدحت العدل.

وتعد تجربة الكتابة الدرامية لإبراهيم عيسى هي التجربة الأولى على شاشة التليفزيون، حيث سبق وقدمعدة تجارب تأليفية في السينما وهم صاحب المقام بطولة آسر ياسين ويسرا، الضيف بطولة النجم خالد الصاوى وجميلة عوض، مولانا للنجم عمرو سعد، وأخرهم فيلم بعنوان "شكوكو" بطولة النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز.

وفى سياق آخر، تواصل نيللى كريم تصوير مسلسلها "جسر" مع النجم عمرو سعد، وهو من نوعية مسلسلات الـ10 حلقات، ويشارك في بطولته كل من ، خالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، من إخراج بيتر ميمى.