"أجدع وأطيب خلق الله"..دياب يوجه رسالة لأمير كرارة في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه دياب، رسالة تهنئة للفنان أمير كرارة بمناسبة عيد ميلاده، الذي يوافق غدا الأحد 10 أكتوبر.

ونشر دياب، صورة تجمعه مع كرارة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبي يا أجدع وأطيب خلق الله".

جدير بالذكر أن أمير كرارة من مواليد 10 أكتوبر 1977، وكانت بدايته الحقيقية خلال تقديمه لبرنامج "ستار ميكر" عام 2003، واشتهر بأدواره الدرامية وأدوار الأكشن بأفلام "حرب كرموز" و "هروب إضطراري" و "عمليات خاصة" وغيرها، ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "كلبش" بجميع أجزائه، و"الطبال" و "حواري بوخارست" وغيرها.

وعلى جانب آخر، يستعد الفنان دياب، لاحياء حفلا غنائيا بمشاركة الفنان بهاء سلطان، والمقرر إقامته في نادي سموحة بالإسكندرية يوم 14 أكتوبر الجاري.