سهير رمزي عن إجهاضها 3 مرات: "مكنتش أعرف بحرمانيته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن إجهاضها 3 مرات، موضحة أنه كان برغبتها ولم يُجبرها أحد على ذلك، وأنها نادمة على قرار الإجهاض.

وقالت سهير، في الجزء الثاني من حلقتها ببرنامج"السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني: "حملت من زوجين واجهضت نفسي، واعترفت لهما بعد العملية، وانفصلت عن زوجي بعد الإجهاض مرتين، أما الثاني مكنش ده السبب وكان عارف إن عملت كدة من قبل وزعل مني".

وتابعت: "والدتي كانت بتزعل مني ومبتكلمنيش عشان أجهضت، وكانت بتقولي مش عايزة أسيبك في الدنيا دي لوحدك، عشان خاطري هاتي حد يكون معاكي، وأنا عرفت ده بعدين".

واستكملت: "أنا بعشق الأطفال، وبرافو على الجيل الحالي إنه عرف يعمل الاتنين.. يخلف ويفضل شغال، والنجومية والشهرة كانت سرقاني وقتها.. وحسيت بحرمانية اللي أنا فعلته ومكنتش اعرف وقتها إن ده حلال ولا حرام".

وأضافت، أن أحد أسباب الإجهاض هي الحفاظ على حبها لوالدتها، فلم تكن ترغب في وجود أي خلاف بينها وبين والدتها بسبب طفلها.