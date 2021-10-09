شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة حاتم تغنى "على الربابة" لـ وردة فى حفل انتصارات أكتوبر بأكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة حبيبة حاتم في احتفالات انتصارات أكتوبر علي مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون بالهرم في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وتغنى أغنية "على الربابة" للفنانة وردة بمشاركة فرقة أم كلثوم بمعهد الموسيقي العربية.

حبيب خريجة مركز الإبداع الفني بقيادة المخرج خالد جلال وشاركت من قبل في حفل عيد الشرطة الماضي أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الشرطة المصرية كما سبق وإن كان لها البطولة الغنائية لعرض المحاكمة في افتتاح منتدي شباب العالم بشرم الشيخ وهي من الأصوات المصرية الجميلة، كما تتقن الغناء بعدة لغات علي درجة عالية.

وشاركت مؤخرًا كممثلة في عدة أعمال منها مسرحية "العسل عسل" إخراج إميل شوقي و"حدث في بلاد السعادة" إخراج مازن الغرباوي و"نور القمر فرحان" و"محطة مصر" لمسرح العرائس وكان آخر عرض شاركت في بطولته "سينما مصر" علي مسرح مركز الإبداع من إخراج خالد جلال، كما أنها تقوم بالأداء الصوتي أيضًا للعديد من أفلام ديزني وقد شاركت الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "حدوتة مرة" وتستعد لخوض تجربة الدراما من جديد حيث تشارك في أحد أعمال السباق الرمضاني القادم.