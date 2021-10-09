شكرا لقرائتكم خبر عن نميمة فى هوليوود.. هل يتواعد النجمان سيلينا جوميز وكريس إيفانز "سرًا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت مؤخرًا العديد من الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى التى تشير إلى أن الممثل الأمريكي كريس إيفانز، والمغنية العالمية سيلينا جوميز، ربما يتواعدان، وذلك استنادًا إلى اعتقاد بعض المعجبين أنهم اكتشفوا بعض الأدلة على وجود علاقة غرامية بين كريس وسيلينا، لكن لم يتم تأكيد أى شىء بخصوص هذا الأمر، ويظل كل ما ينشر حتى الآن هو مجرد تكهنات في هذه المرحلة، حسبما ذكر موقع eonline.



سيلينا جوميز وكريس إيفانز

وفيما يتعلق بما اكتشفه متابعى سيلينا جوميز، والذي أدى إلى انتشارهذه الشائعات، يقول التقرير، إنه "فى 24 سبتمبر الماضى، نشرت أخبار علي بعض حسابات المعجبين عبر "تويتر" تشير إلى أن كريس بدأ في متابعة سيلينا على "إنستجرام"، بعد ذلك، فى 1 أكتوبر الجارى، شوهدت المغنية البالغة من العمر 29 عامًا، والممثل البالغ من العمر 40 عامًا، وهما يغادران نفس الاستوديو فى لوس أنجلوس، وهناك أيضًا صور لسيلينا وكريس، يقال أنها التقطت أثناء مغادرتهما نفس المطعم في مناسبات منفصلة.



تعليقات متابعي سيلينا

لكن لاحظ بعض المتابعين أن الصور والشواهد على هذه العلاقة ربما تم تعديلها بالفوتوشوب وليست حقيقية في الواقع، وفى المقابل، كانت سيلينا تتابع كريس لفترة طويلة، واعترفت ذات مرة أنها معجبة به، حيث قالت "أنا معجبة نوعًا ما بكريس إيفانز.. أليس لطيفًا؟"، وذلك في برنامج Watch What Happens Live في عام 2015، وذكر المضيف آندي كوهين، أن شقيق كريس سكوت إيفانز، كان يعمل في عرض قبل أسبوع واحد، فأجابت سيلينا، "حقًا؟.. الأسبوع الماضى؟.. ربما من المفترض أن يكون".



سيلينا جوميز