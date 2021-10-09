شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار صفاء أبو السعود فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم السبت ذكرى ميلاد النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود التي قدمت أعمالاً مهمة في مشوارها الفني وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور، والتي وهبت حياتها للأطفال وكانت سببًا مهمًا في سعادتهم، وقدمت لهم عددًا من الأغانى أشهرها أغنية "أهلاً بالعيد"، إلا أن الاستعراضات التى كانت تقدمها صفاء أبو السعود صاحبة الصوت المبهج والروح المرحة.





ونجحت صفاء أبو السعود في توصيل صوتها العذب للكثير من الأطفال من خلال أغانيها التي تميزت بالألحان المبهجة التي رسمت البسمة على وجه المستمعين ومن أبرزها، “يا أصحابي وصحباتي، في الكتب قرينا، وردي وردي، أتوبيسنا، سكر قراقيش، فتحي يا وردة، كل سنة وإنتو واحنا، ماما هدية، يا ماما يا حلوة ربنا يزيدك”، وغيرها من أغنيات الأطفال، كما قدمت بجانب الأغنيات الخاصة بالأطفال أغاني مبهجة خاصة بالمناسبات والأعياد وأهمها أغنية “أهلًا بالعيد”.

وقدمت عددًا من الأعمال السينمائية ومنها هي والرجال، هو والنساء، لالا يا حبيبي، رضا بوند، أوهام الحب، المتعة والعذاب، عماشة فى الأدغال، عندما يغني الحب، السلم الخلفي، البنات والحب، الزواج السعيد.

كما قدمت أعمالًا مسرحية ناجحة مثل "أجمل لقاء فى العالم، أولادنا فى لندن، موسيكا فى الحي الشرق، ومن أعمالها فى الدراما التليفزيونية إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب، غوايش، الخيزران، هي والمستحيل، برج الحظ".





ومن أعمالها فى الدراما التليفزيونية إلا دمعة حزن، النهر والتماسيح، ملكة من الجنوب، غوايش، الخيزران، هى والمستحيل، برج الحظ.

وقدمت برنامجا شهيرا وهو برنامج "ساعة صفا" استضافت فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب، كما قدمت أوراق سينمائية وسهراية.

صفاء أبو السعود تعد خالة الفنانة أروى جودة والتى تعد من نجمات الدراما فى مصر فى الوقت الحالى .