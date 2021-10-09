كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - حل ” محمد شاكر ” نجل الفنان اللبناني ” فضل شاكر ” ضيفا في برنامج ” مع تمام ” المذاع على قناة الجديد اللبنانية .
وخلال اللقاء شن نجل فضل شاكر هجوما على الفنان اللبناني ” راغب علامة ” متهما إياه بالتخلي عنهم وعن والده في أزمته الأخيرة .
وأشار محمد شاكر إلى أن تصريحات راغب علامة بحقهم كانت غير منضبطة ولا أساس لها من الصحة .. فقال : ” غلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه بس الأهم هو يتصالح مع نفسه .. وأغنية اللي باعنا تليق عليه ” .
وأضاف أن راغب علامة فنان وله جمهوره ولكن قد لا يكون ” سوبر ستار ” وهو اللقب الذي أطلق عليه وعلق على ذلك قائلا : ” يعني إيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها ؟ ” .
وتابع محمد شاكر حديثه مشيرا إلى أن الفنان راغب علامة خائفا من عودة فضل شاكر إلى ساحة الغناء .
كانت هذه تفاصيل خبر نجل فضل شاكر يشن هجوما على راغب علامة : ” مش سوبر ستار وأغنية اللي باعنا تليق عليه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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