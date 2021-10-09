ترشيح هذا الفنان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا .. من تتوقع ؟

كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان المصري ” محمد رمضان ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام عن ترشحه لجائزة أفضل فنان في إفريقيا وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب عن أغنية ” يا حبيبي” .
وتضمن المنشور مقطع فيديو من لعبة ” Free Fire ” طالب محمد رمضان الجمهور من خلاله بالتصويت له .
فجاء في التعليق عليه : ” لجميع محبين مارو ومحمد رمضان .. لقد تم ترشيح محمد رمضان لجائزة أفضل فنان في إفريقيا وأفضل تعاون وأفضل فيديو كليب .. أظهر تشجيعك ودعمك وقم بالتصويت من أجله الآن ” .
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