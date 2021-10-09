رزان مغربي تكشف عن وزنها وطول الكعب الذي ترتديه وأسماء الدلع (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

جاء اسم الفنانة رزان مغربي، ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد ظهورها ضيفة على الدمية أبلة فاهيتا ببرنامج "لايف من الدوبلكس" المعروض على فضائية ON .

وقالت رزان، بالحلقة: اسمي بالبطاقة رزان عبدالوهاب المغربي، ومن مواليد 19 أغسطس، وبيدلعوني بـ " قطقوطة" أو "زوزو" أو "رازمينيا".

وتابعت: "رزان يعني الهدوء والرصانة والأخلاق والأدب والعقل والرزانة".

وأوضحت: "أقصى وزن وصلت له كان 44 كيلو، وأطول كعب ارتدته كان 40 سم، وهو من تصميم مصمم الأزياء الخاص بوالدتي".

وأضافت، أن لديها ولد واحد فقط ويدعى "رام"، وسميته بهذا الاسم لأنه مشتق من اسمها.

وكشفت رزان خلال الحلقة، عن أهم المحطات في مسيرتها بمجال الإعلام وأهم اللقاءات التي أجرتها.

يذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" يُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء عبر شاشة قناة On.