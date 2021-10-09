تعرف على هدية رزان مغربي لـ "أبلة فاهيتا".. والأخيرة: "أموت في الرشوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

جاء اسم الفنانة رزان مغربي، ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها ضيفة على الدمية أبلة فاهيتا ببرنامج "لايف من الدوبلكس" المعروض على فضائية ON .

وقدمت رزان، هدية لأبلة فاهيتا عبارة عن فستان من تصميم مصمم أزياء رزان وهو باللون الأحمر المتوهج.

وردت أبلة فاهيتا، على الهدية التي تلقتها من رزان مغربي، قائلة: "أموت في الرشوة".

وتحدثت رزان، خلال الحلقة عن أمنيتها القديمة قبل دخول عالم الفن وهي احتراف الرقص، لأنها تحب الرقص والاستعراضات كثيرًا.

وكشفت رزان خلال الحلقة، عن أهم المحطات في مسيرتها بمجال الإعلام وأهم اللقاءات التي أجرتها.

يذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" يُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء عبر شاشة قناة On.