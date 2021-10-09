أحمد بدير معلقا على شائعة وفاته: حسبي الله ونعم الوكيل في مروجيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ترددت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شائعة وفاة الفنان القدير أحمد بدير.

ونفى "بدير" لمصراوي، صحة الشائعة التي أطلقت عليه، مؤكدا أنه بحالة صحية جيدة والشائعة لا أساس لها من الصحة.

وتابع: "سمعت الشائعة دي كتير قبل كدا، ولا أعلم من وراء ترويج مثل هذه الشائعات، وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجيها، لأنها تقلق وتُفزع أهلي وكل محبيني".

وأضاف، أنه يواصل حاليا تصوير دوره بحكاية "بدون ضمان" بمسلسل "إلا أنا" ويتبقى له يوم واحد للإنتهاء من تصوير دوره، مشيرًا إلى أنه يحضر لمسلسل جديد بعنوان "آخر دور" مع دينا الشربيني.

جدير بالذكر أن الفنان القدير أحمد بدير، شغل مؤخرا السوشيال ميديا بدوره في حكاية "بدون ضمان" ضمن حكايات "إلا أنا"، ونال على إثرها إشادات عديدة من رواد السوشيال ميديا، بعد مشهد بكائه وتعاطفه مع ابنته التي تجسد دورها هنادي مهنا، والتي عانت من تدخل أم زوجها وأخته في حياتها، ضمن أحداث حكاية بدون ضمان.

وتدور الأحداث حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج.

"بدون ضمان" بطولة هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.