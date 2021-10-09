مصر تشارك في الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية بالأوركسترا السيمفوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بترشيح من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة يشارك أوركسترا القاهرة السيمفوني، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة الأردنية الهاشمية وذلك في العاصمة عمان خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري.

يقدم الأوركسترا حفلا بقيادة الموسيقار الأردني الدكتور هيثم سكرية وبمشاركة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى والمطربة غادة عباسي، ويتضمن سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية من تاليف قائد الحفل وكلمات علي البتيرى .

تأتي مشاركة السيمفوني المصري في الاحتفال باعتباره الأوركسترا العربي الوحيد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق مستوى فني مميز ينافس الفرق العالمية المتخصصة، إذ تم إعداد برنامج يضم مختارات من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية .