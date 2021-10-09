قصة اللقاء الديني بين سهير رمزي وياسمين الخيام بعد زلزال 1992

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

روت الفنانة سهير رمزي، قصة اللقاء الديني الذي جمع بينها وبين الراحلة ياسمين الخيام، واعتزالها للفن وارتداء الحجاب بسببه.

وقالت سهير، ببرنامج "السيرة"، إنها تلقت مكالمة هاتفية من ياسمين الخيام بعد زلزال 1992 ودعتها لحضور درس ديني ولكنها رفضت الدعوة في البداية، لإنشغالها ببروفات مسرحية وتصوير فيلم سينمائي.

وتابعت، أنها وافقت على طلب الخيام بعد إلحاح منها ورغبة والدة سهير في حضورها له.

وأوضحت، أن الدرس كان يدور عن علاقة العبد بالله، ولكنها شعرت بأن الكلام موجه لها، لذلك انتابتها موجة بكاء وقررت على إثرها اعتزال الفن وارتداء الحجاب.

وطلبت "سهير" من "ياسمين" إخبار الصحافة، وقامت بالخروج من المسجد على منزل الخيام ثم سافرت إلى السعودية، وهناك دعت الله أن يثبتها على قرارها وأن يساندها فيه.

وأضافت، أن المنتجين لم يعترضوا على اعتزالها للفن وتركوا لها حرية الإختيار.

وتحدثت "سهير" خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها.

