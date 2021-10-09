نجمات تغنين بتعدد زيجاتهن وأخريات أخفينها.. فمن هن؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يجد العديد من النجمات حرجاً في الحديث عن زيجاتهن المتعددة بصدرٍ رحب، خلال مقابلاتهن التلفزيونية، كاشفات عن عددها وأسبابها وظروف الانفصال، بينما فضَّلت أخريات إخفائها، معتبرات أنَّها أمور شخصية يحق لهن الاحتفاظ بها.

نرصد لكم أبرز هؤلاء النجمات:

سهير رمزي

شغلت الفنانة المصرية القديرة سهير رمزي الجمهور خلال الأيام الماضية، بعد حديثها عن حياتها الشخصية، ومنها عدد زيجاتها التي بلغت ثماني زيجات، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، في برنامج “السيرة”.

أمّا عن زيجاتها الفنية، فقالت إنَّها تزوجت من الموسيقار حلمي بكر واستمر زواجهما عامين، والفنان محمود قابيل واستمر الزواج لمدة عام، وتزوّجت من الفنان فاروق الفيشاوي واستمر الزواج 5 سنوات، لكن حدث خلالهما انفصال 3 مرات؛ بسبب غيرته، وأنه كان يشترط أن يكون بطلاً أمامها في أعمالها الفنية.



ميرفت أمين

تزوجت النجمة المصرية ميرفت أمين 5 مرات، الأول من المطرب السوري موفق بهجت وأثناء سفره إلى لبنان قُبض عليه في قضية مخدرات شهيرة، وتم حبسه فطلبت الطلاق، ثم تزوجت من عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد الذي كان على علاقة في الوقت نفسه بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، ولما تأكّد لها هذه العلاقة انفصلت عنه، حيث تزوجت من بعده الفنان حسين فهمي وأنجبت منه ابنتها الوحيدة منة الله، وبعد ذلك انفصلت عنه. وتزوجت بعد ذلك من المنتج الفلسطيني حسين القلا، وكانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال مصطفى البليدي.

فيفي عبده

قالت فيفي عبده إنَّها تزوجت 5 مرات، وكلها زيجات سريّة، حيث كان الزواج الأول رسمياً، وحدث وهي صغيرة السن، وعندما أرادت الطلاق رفض الزوج وعانت حتى انفصلت؛ الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الزواج العرفي بعد ذلك.



أما عن الفريق الذي أخفى زواجه، كان من بين هؤلاء:

سمية الخشاب

أخفت الفنانة المصرية سمية الخشاب زواجها مرتين: الأولى من المطرب والممثل مدحت صالح الذي تحدث عن ذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية، كاشفاً عن زواجهما لمدة عامين سراً، وهو ما لم تنكره سمية، كما أخفت زواجها من المطرب أحمد سعد لفترة، لكنّها أعلنت لاحقاً، بعد اتهام ريم البارودي لهما بالخيانة.

أنغام

تزوجت المطربة المصرية أنغام أربع مرات، كان من بينها زواجها من الممثل أحمد عز سراً، وقامت الفنانة زينة بنشر عقد الزواج الخاص بهما لينكشف بذلك أمر زواجهما، وبعد ذلك تزوجت الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد حالة كبيرة من الجدل حول طبيعة علاقتهما ليتأكد ارتباطهما، وينفصلان بعد حوالي عام من إعلان الزواج.