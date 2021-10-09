قبل لقائهما المنتظر.. إيميه صياح عن تيم حسن: ملاك أم شيطان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل صنّاع “الهيية – جبل” رفع منسوب الحماس والتشويق للمسلسل قبل أيام قليلة من موعد عرضه، حيث تُنشر يومياً إعلانات ترويجية للأبطال مع كثير من الغموض والتشويق.

ونشرت الشركة المنتجة للمسلسل “صباح اخوان”، إعلانًا تشويقيًا لبطلة الجزء الخامس من “الهيبة”، الممثلة اللبنانية إيمية صياح، والتي تؤدّي دور “سارة”، وظهرت فيه وهي تتحدّث عن دخولها عوالم الهيبة وجبل وتقول إنها لا تستطيع أن تجزم ما إذا كانت دخلت حقل ورد أم ألغام، والسؤال المحيّر هل جبل ملاك أم شيطان؟.

وبعد الإعلان وظهور إيميه صياح فيه وهي تكتب مذاكرتها، انطلقت تخمينات عدّة حول دورها في العمل، حيث قال البعض إنها ستكون كاتبة وصحافية وإنها ستكون مطاردة ومطلوبة من قبل “داعش” وتهرب إلى الهيبة وتطلب حماية جبل.

ويبدأ عرض مسلسل “الهيبة – جبل” في ١٧ تشرين الأوّل الجاري، على منصّة “شاهد VIP” كعرض أول، وسيعرض في ١٨ منه عبر شاشة “أم بي سي”.

يُذكر أن هذا الجزء من “الهيبة” يشارك في بطولته إلى جانب تيم حسن والفنانة القديرة منى واصف، كل من النجم السوري عبد المنعم عمايري، وإيميه صيّاح، وعبدو شاهين، وسعيد سرحان، وروزينا لادقاني وغيرهم، وهو من إخراج سامر البرقاوي وإنتاج “صبّاح أخوان”.