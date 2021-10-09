شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل وليلى علوى وباسم سمرة فى كواليس مسلسل "منورة بأهلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج أبطال مسلسل "منورة بأهلها" للعمل بنشر صور من الكواليس عبر حساباتهم بمواقع السوسيال ميديا وذلك تمهيدًا لعرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث قارب المخرج يسرى نصر الله على الانتهاء من المشاهد الأخيرة وتجهيزه للعرض.



باسم سمرة وغادة عادل

مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "تمرة 2"

"منورة باهلها" يجمع ليلى علوى وباسم سمرة ويسرى نصر الله للمرة الثانية بعدما قدموا فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" عام 2016، وشارك في بطولته منة شلبى، صابرين، أحمد داود، محمد فراج، محمد شرنوبى، انعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، محمد على رزق، لمى كتكت، علاء زينهم وزينة منصور.



ليلى علوى

فيما تعاونت غادة عادل وليلى وعلوى وأحمد السعدنى مؤخراً في فيلم "200 جنيه" للمخرج محمد أمين، والمعروض حالياً في السينمات والعمل تأليف أحمد عبد الله ويشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.



باسم سمرة ومحمد حاتم



باسم سمرة



غادة عادل وناهد السباعى



غادة عادل