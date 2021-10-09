شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان القومى للمسرح يؤجل جائزة تصويت الجمهور للعام المقبل.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الرابعة عشرة برئاسة الفنان القدير يوسف اسماعيل ، تأجيل جائزة تصويت الجمهور لأفضل عرض مسرحي إلي الدورة المقبلة.

وقال الفنان القدير يوسف إسماعيل، رئيس المهرجان: إن قرار تأجيل الجائزة للعام المقبل جاء من أجل دراسة الشروط اللازمة لاطلاقها، ولوضع الضوابط والقواعد للتصويت، ولتحديد قيمة الجائزة واقرارها بلائحة المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري، يختتم فعاليات دورته الرابعة عشرة، غدا السبت 9 أكتوبر الحالى، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر إعلان العروض الفائزة بحضور معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري سيعلن خلاله عن جوائز الدورة الـ 14 التي تنافس عليها 33 عرضا مسرحيا وسيعلن رئيس لجنة التحكيم الفنان الدكتور أحمد حلاوة خلال كلمته عن توصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من كل من : المخرج محمد عمر ، الفنان مفيد عاشور ، الموسيقار علي سعد ، الفنان والمخرج وليد عوني ، مهندس الديكور أيمن أنور، الكاتب المسرحي السيد محمد علي.