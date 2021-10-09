ابن فضل شاكر يهاجم راغب علامة.. فما هي الأسباب؟

محمد الفلاح - السبت 9 أكتوبر 2021

هاجم محمد شاكر، ابن المطرب اللبناني فضل شاكر، مواطنه المطرب راغب علامة، ورفض وصفه بـ"السوبر ستار".



وقال شاكر خلال لقائه الإعلامي تمام بليق، في برنامج "مع تمام" على قناة "الجديد" اللبنانية، إن راغب تخلّى عنهم في أزمة والده الأخيرة، مشيراً إلى أن تصريحاته لم تكن منضبطة بحقهم إضافة إلى أنها لم تكن صحيحة.

وتابع: "يعني إيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها!.. راغب علامة قلقان من عودة فضل شاكر إلى الساحة الفنية، وغلط كتير في حقنا وما عندنا مشكلة نتصالح معه، بس الأهم هو يتصالح مع نفسه، وأغنية اللي باعنا تليق عليه".

ومؤخرا طرح فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "فستان الحلوة"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، كما طرح نجله محمد أغنية "خبرهن علي"، وهي من كلمات وألحان وائل الأشقر، وتوزيع عمر الصباغ.

وفي نهاية 2011، طرأت على فضل شاكر تغيرات كثيرة، منها اعتذاره عن حفلات بعد التعاقد عليها، وإطلاقه تصريحات ضد شرعية الغناء.

وأصابت الصدمة عشاق مطرب الإحساس، عندما شاهدوه في فيديوهات، وسط جماعة متشددة، وانتشرت أخبار حول تورطه في عمليات إرهابية.

وصدرت أحكام بحبس فضل شاكر، وعلى إثر ذلك هجر لبنان، وعاش مرحلة من التخبط والارتباك.

وفي عام 2018، عاد فضل شاكر للساحة، وأعلن ندمه وقال إنه لن يقترب من السياسة مرة ثانية، ولكنه لم يجد الجمهور في انتظاره، وعاد يغني فاقدا لبريق الماضي.