أبرزهم ريهانا.. مشاهير يخططون للسفر إلى الفضاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الحالي تتنافس ثلاث شركات هي: “فيرجين جالاكتيك” ومالكها ريتشارد برانسون، “سبيس إكس” ومالكها إيلون ماسك، و”بلو أوريجين” ومالكها جيف بيزوس، حول مجال السياحة الفضائية وإرسال بعثات من المدنيين في رحلات إلى الفضاء الخارجي، وبالفعل منهم من أرسل بعثات تجريبية نقلت مدنيين إلى الفضاء.



هذا الأمر يحظى باهتمام نسبة كبيرة من المشاهير الذين قرروا الصعود على متن إحدى هذه الرحلات الفضائية، ومنهم من اتخذ الخطوة الأولى بالفعل وابتاع تذكرة الرحلة، ومنهم:

ريهانا

قررت المغنية الباربادوسية ريهانا الصعود على متن رحلة فضائية تابعة للملياردير الإنجليزي ريتشارد برانسون، مالك شركة فيرجين جالاكتيك للسياحة الفضائية، ومن المعروف عن المغنية الشهيرة حبّها وشغفها لاستكشاف الحياة خارج كوكب الأرض.

توم هانكس

صرَّح الممثل الأميركي الشهير توم هانكس أنه عندما يتعلق أيّ شيء بالفضاء الخارجي فإنّه سيكون أول المبادرين، وبالفعل أكدت عدة تقارير صحافية أنّ هانكس كان من أوائل الأشخاص الذين تعاقدوا مع شركة فيرجين جالاكتيك للقيام بالسياحة الفضائية.

ليوناردو دي كابريو



في عام 2013 اشترى النجم الشهير ليوناردو دي كابريو تذكرة رحلة فضائية تابعة لشركة ريتشارد برانسون فيرجين جالاكتيك، وقام بعد ذلك ببيعها من أجل التبرع بعائدها للجهات والمنظمات الخيرية.

جاستين بيبر

على خطى دي كابريو، اشترى المغني الكندي جاستين بيبر في عام 2013 تذكرة للصعود على متن رحلة فضائية تابعة لشركة فيرجن جالاكتيك، وفي إحدى المرات صرّح بيبر بأنّه إذا كان في مقدوره اختيار مهنة أخرى كان سيختار أن يُصبح رائد فضاء، وهو يفكر بتصوير فيديو موسيقي في الفضاء الخارجي.

كيت وينسلت

أمّا الممثلة الجميلة كيت وينسلت، فقد حصلت على تذكرة مجانية من ريتشارد برانسون للصعود على متن إحدى رحلاته الفضائية، وذلك لسببين: أنّها أنقذت والدته من الموت بعد نشوب حريق في إحدى المنتجعات، والسبب الثاني أنّها زوجة ابن أخيه نيد روكنرول.

تشارليز ثيرون

قررت الممثلة الأميركية تشارليز ثيرون أن تخوض تجربة الذهاب للفضاء مع شركة فيرجين جالاكتيك، بعد تقديمها فيلم Ridley Scott’s ‘Prometheus ، وصرَّحت بأن الأمر قد يكون مخيفاً، ولكنها تُريد أن تخوض التجربة.

براد بيت

أفادت عدة تقارير صحافية بأن النجم الأميركي براد بيت أحد النجوم الذين ابتاعوا بالفعل تذكرة للذهاب إلى الفضاء، وأنه مستعد تماماً لخوض هذه التجربة.

أنجلينا جولي

اشترت النجمة أنجلينا جولي تذكرة للصعود على متن إحدى رحلات السياحة الفضائية، وذلك أثناء فترة زواجها من الممثل براد بيت.