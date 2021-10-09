“عكس الطبيعة”.. نوال الزغبي تكشف كلمات أغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب جمهور النجمة اللبنانية نوال الزغبي طرح فيديو كليب أغنيتها المصرية الجديدة “عكس الطبيعة” خلال الأيام المقبلة عبر المتاجر الموسيقية وموقع “يوتيوب”.

وشوّقت نوال المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي لأغنية “عكس الطبيعة”، إذ كشفت عن بعض كلمات الأغنية التي تقول فيها: “أجي كده تيجي كده”.

أغنية “عكس الطبيعة” تعد الرئيسية في ألبوم نوال الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان الفنان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.

يذكر أن نوال الزغبي طرحت مؤخرا كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.