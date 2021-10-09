“انتوا تؤمروا”.. لطيفة التونسية تُعلن عن مفاجأة جديدة لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عن مفاجأة جديدة لجمهورها، وهي استعدادها لتصوير فيديو كليب جديد قريباً.

إعلان لطيفة عن مفاجأتها الفنية وتحضيرها لفيديو كليب جاء بطريقة كوميدية ونزولاً على رغبة متابعيها على السوشيال ميديا، حيث غَرّدت على حسابها الرسمية في موقع “تويتر” تستفسر عن شكل أغنيتها الجديدة سواء سينغل عادية أو فيديو كليب لتحسم أمرها منذ قليل في إعلان تحضيرها لفيديو كليب.

وغرّدت لطيفة عبر حسابها على تويتر قائلة: “اتفقتوا عليا كلكم؟.. ماشي حاضر فيديو كليب ان شاء الله… انتوا تؤمروا”.

فيما انهالت التعليقات على لطيفة فور إعلانها عن تحضيرها لفيديو كليب جديد قريباً، حيث بارك لها العديد من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: “ما يأمر عليك ظالم يا قلبي.. يسلملي انا اللي مدلعنا.. إن شاء الله بتكسري الدنيا.. بالتوفيق يا رب”. وغرد آخر: “نحن في انتظار الجديد يا لطوف”.

وكانت لطيفة قد طرحت أغنية حملت عنوان “الأستاذ” يوم 6 سبتمبر الماضي، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد الحميد.