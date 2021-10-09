روبي تقدم أول فيلم عن “جروب الماميز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اليوم الأول لبدء العام الدراسي 2021-2022 رسميا في مصر، تعاقدت النجمة روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد يستوحي أحداثه كلها من جروبات الأمهات على السوشيال ميديا والواتس آب، وما تكشفه من مواقف كوميدية تحدث بين أولياء المور وإدارة المدارس وبعض المدرسين.

التجربة السينمائية الجديدة تحمل عنوان “جروب الماميز” من اخراج معتز التوني وتأليف ايهاب بليبل ومن إنتاج محمد رشيدي الذي قام بنشر الصور الأولى لحفل التعاقد مع روبي وغادة عادل، وطرح أول بوستر غير رسمي للفيلم.

“جروب الماميز” تشارك في بطولته روبي إلى جانب كل من غادة عادل وبيومي فؤاد ومحمد سلام وتدور احداثه حول ظاهره جروبات الماميز التي انتشرت مؤخرا ين اولياء الامور في المدارس من خلال عده مواقف تربط بينهم.