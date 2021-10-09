نقابة الموسيقيين: نطلب من الإعلام تجاهل حسن شاكوش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصاعدت حدة أزمة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية في مصر، حيث أعلن علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمر”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن قرار إيقاف مؤدي المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش”، مؤكداً: “قصته انتهت خلاص”.

وأضاف أن شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهله وعدم تسليط الضوء عليه أو متابعة أخباره.

وتابع المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام وإلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارات حاسمة الفترة الماضية بشأن مجموعة من المطربين، من بينها وقف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، وكان آخرها منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء كونهم ليسوا أعضاء بالنقابة.