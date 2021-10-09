حلمي بكر يُكذّب سهير رمزي: لم أتزوجها وهي قاصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الموسيقار حلمي بكر أن ما قالته الفنانة سهير رمزي في برنامج “السيرة” مع وفاء الكيلاني بأنها تزوجته وعمرها 16 سنة غير صحيح.

وقال بكر، في تصريحات صحافية: “إحنا اتخطبنا وهي عندها 16 سنة، وقعدنا مخطوبين أربع سنين تقريباً، واتجوزنا وهي فى سن الـ20 وعلى مشارف سن الـ21، أي أنها لم تكن قاصراً وقتها”.

وأضاف: “استمر زواجنا أربع سنوات وانفصلنا وهي عندها 24 سنة، وبالنسبة لتصريحات سهير رمزي، أحيانا الإنسان تفكيره بيخونه وبيخونه عقله ولسانه، ولكن دا طبعا ميمنعش إنها ست محترمة، ودايما بتعمل خير ودا اللي الناس متعرفهوش عنها، ولكن أنا شاهد على دا، ست خيرة وبتعمل خير كتير”.

وكانت سهير رمزي قد كشفت أن سبب طلاقها من حلمي بكر، أنه كان رافضاً دخولها مجال التمثيل، وهو ما أكده بكر بالفعل.