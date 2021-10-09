من أمام قبره.. رسالة مؤثرة من ابنة طلعت زكريا في ذكرى وفاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا على إحياء ذكرى وفاة والدها الثانية.

ونشرت إيمي، عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، صورة من أمام المقابر التي دفن فيها الفنان الراحل، ظهرت خلالها وهي تقرأ القرآن الكريم، وعلقت قائلة: “زي النهاردة من سنتين راح مني أغلى حاجة في دنيتي وراحت معاه روحي.. من وقتها وأنا تايهة ومش عارفة أعيش زي زمان”.

وأكملت: “بس ربنا حنين أوي وبيصبرني وبيقويني.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا، في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس.. ادعولوا من فضلكم”.

وكان الفنان طلعت زكريا، الذي يُعد من أشهر فناني الكوميديا قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، بعد صراع مع المرض.