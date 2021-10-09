شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إمام مخرجًا لختام القومى للمسرح.. وعابد عنانى وخالد كمال يقدمان الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم المهرجان القومي للمسرح المصري، فعاليات دورته الرابعة عشرة مساء اليوم السبت 9 أكتوبر بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ويخرج حفل الختام المخرج المسرحي إسلام إمام، وقدمه الفنانان عابد عناني وخالد كمال.



تفاصيل حفل ختام المهرجان القومي

وقال المخرج إسلام إمام إن الافتتاحية بحفل الختام تحمل عنوان "الجائزة الكبرى" وهي عن ممثلة موهوبة تنجح في القيام بدورها ببراعة؛ فيلتف الجمهور حولها في احتفاء وتقديروتقوم بالبطولة الفنانة ايمان غنيم ، أما عن اختيار خالد كمال وعابد عناني لتقديم حفل الختام فجاء لكونهما من أبناء المسرح الذي كان سببًا في نجوميتهما في التليفزيون والسينما وهما بالمناسبة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركا من قبل بالمهرجان وحصلا علي جوائز من خلاله.



الشاعر طارق علي

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري سيعلن خلاله عن جوائز الدورة الـ 14 التي تنافس عليها 33 عرضًا مسرحيًا وسيعلن رئيس لجنة التحكيم الفنان الدكتور أحمد حلاوة خلال كلمته عن توصيات لجنة التحكيم التي تشكلت من كل من: المخرج محمد عمر، الفنان مفيد عاشور، الموسيقار علي سعد، الفنان والمخرج وليد عوني، مهندس الديكور أيمن أنور، الكاتب المسرحي السيد محمد علي.

حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري تصمم استعراضاته شيرين حجازي والديكور لمحمد الغرباوي والموسيقى لهشام جبر والازياء لمروة عودة ، والأشعار لطارق علي.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري انطلقت فعالياته يوم 27 سبتمبر وتستمر وكرم خلال حفل افتتاحه الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وعبد الله غيث ، كما كرمت النجمة إلهام شاهين والكاتب بهيج إسماعيل والفنان أشرف عبد الغفور والمخرج اميل جرجس والناقدة آمال بكير والفنان سامي مغاوري، والمهرجان في دورته الرابعة عشرة اختار "الكاتب المسرحي المصري" عنوانًا ومحورًا للدورة الحالية.