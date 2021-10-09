شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا ناجحا بحضور 100 ألف من جماهيره فى الأردن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل النجم تامر حسني رقما قياسيا جديدا فى حياته الفنية، حيث أحيا ليلة أمس الجمعة حفلا ضخما بالأردن، وشهد حضور جماهيري حاشد، ووصف جمهور نجم الجيل الحفل بأنه أنجح وأكبر حفل جماهيري في تاريخ الأردن لفنان مصري بحضور 100 ألف شخص، إذ تعد المرة الأولى من نوعها التي تشهد فيها الأردن هذا الحشد الجماهيري الهائل.

وأشعل تامر حسنى المسرح على مدار ساعتين ونصف، وسط حماس الجمهور الكبير وصراخهم المتواصل بداية من تقديمته الإذاعية ووصفه بحبيب الشعب الأردني ورمز مصر الفني، وحتى نزوله من فوق المسرح.

وقدم تامر حسنى عروض استعراضية على المسرح أذهلت الحضور، كما قام بالعزف المنفرد على الجيتار وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

و تعد حفلات تامر حسنى الأكبر والأضخم عددا، وظهر تامر حسنى فى قمة تألقه، وأناقته، ولياقته البدنية على المسرح، وفاجأ جمهوره بدخلاته على المسرح كالمعتاد فى كل حفلاته التى باتت تنافس حفلات الموسيقى العالمية.

وكان النجم تامر حسنى قد قام مؤخرا باحياء حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى ساحق وغير مسبوق، حيث يعد تامر النجم الوحيد الذي حقق حفلتين مباعتين في يومين متتاليين تحت شعار "كامل العدد"، إذ يحرص جمهور نجم الجيل على حجز حفلاته بمجرد البدء فى الإعلان عنها.