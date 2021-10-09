كارمن سليمان تشكر زوجها على هدية عيد ميلادها.. ما علاقة حسين الجسمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

وجهت الفنانة كارمن سليمان، الشكر لزوجها الملحن مصطفى جاد، بسبب هدية عيد ميلادها، حيث أنها من مواليد 7 أكتوبر 1994.

ونشرت كارمن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا لها من حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، داخل أحد فنادق مدينة نصر يوم 7 أكتوبر، وعلّقت: "من أحلى هدايا عيد ميلادي اللي مصطفى عملهالي إني أحضر حفلة لحسين الجسمي".

أضافت: "أنا عمري ما كنت حضرت حفلة ليه قبل كده وبجد كانت من أحلى المفاجآت اللي حصلتلي، شكراً يا حبيبي على كل حاجة ربنا يخليك لقلبي.. بحبك".

يذكر أن أخر أعمال كارمن سليمان مشاركتها في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، وإخراج مجدي الهواري، بطولة النجوم: يحيى الفخراني وإياد نصار ومحمد الشرنوبي وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.