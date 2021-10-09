محمد ثروت يحتفل بعيد ميلاده على طريقته الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان محمد ثروت بعيد ميلاده ووجه الشكر لجمهوره الذي حرص على تهنئته عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر ثروت، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عيد ميلادي يا صيع.. شكرًا لكل اللي هناني بعيد ميلادي، أهلي وصحابي وزمايلي والجمهور العظيم أوي اللي ببقى نفسي أكلمهم واحد واحد والله بس صدقوني لما بتيجي أي فرصة مبفوتهاش وبرد عليكم بنفسي.. ملحوظة عيد ميلادي ٦ أكتوبر".

ومن جانب آخر، يواصل محمد ثروت حاليا تصوير دوره في مسلسل "الفرح فرحنا"، ويشارك في البطولة أوس أوس، ميرنا جميل، ويزو، سامي مغاوري، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، من إخراج معتز التوني.

بينما آخر أعمال محمد ثروت فيلم "أحمد نوتردام" مع النجوم: رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، وانتصار وغيرهم، من ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، وﺇﺧﺮاﺝ محمود كريم.