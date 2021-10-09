بينهما محمد صلاح ورياض محرز.. أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2021

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية،الجمعة، عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 والتي تقدمها لأفضل لاعب في العالم بشكل سنوي.

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، نشرت المجلة الفرنسية الشهيرة أسماء المرشحين الـ30 على 6 دفعات، ضمت كل دفعة 5 أسماء.

وتواجد النجمان العربيان محمد صلاح ورياض محرز ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

الدفعة الأولى:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)، الفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، النرويجي إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند)، الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، الإنجليزي ماسون مونت (تشيلسي).

الدفعة الثانية:

الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، كريم بنزيما (ريال مدريد)، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) والإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان).

الدفعة الثالثة:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، الإسباني بيدري (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس).

الدفعة الرابعة:

البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)، البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) والدنماركي سيمون كاير (ميلان).

الدفعة الخامسة:

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإيطالي جورجينو (تشيلسي)، المصري محمد صلاح (ليفربول)، الإسباني سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) والبلجيكي روميلو لوكاكو (تشيلسي).

الدفعة السادسة:

البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)، الإسباني جيرارد مورينو (فياريال)، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) والأوروغوياني لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

وستقدم الجائزة في حفل سيقام في الـ29 من نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وجرى اختيار القائمة التي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي ألغيت العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا متخصصا في كرة القدم من جميع أنحاء العالم.

وكان آخر من فاز بالجائزة هو الأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2019، لينفرد بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بست كرات، أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019، وفض الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.