بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على تامر حسني ونجاح مدوّ في الأردن.. ملك المسارح يشعل نادي البشارات مغلقة

متابعة بتجــرد: لم يكن الحفل الذي أحياه النجم المصري تامر حسني بنادي الكولف البشارات في عمان – الأردن، عاديًا لا بل استثنائيًا وأكثر، خاصة بعدما غصّ النادي بالآلاف من المحبين والعاشقين لنجم الجيل الذين أتوا من كل حدبٍ وصوب للاستمتاع بليلة أقل ما يقال عنها أنها من العمر.

اعتلى تامر حسني المسرح على هتاف الجمهور الذي تفاعل مع أغانيه حتى ساعات متأخرة من الليل، فردد الحضور معه الأغاني التي حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم كورال يشاركه بحفلاته كافّة، ونذكر من بين الأغنيات: “حلو المكان”، “كل مرة”، و”يا أنا يا مفيش”، و”بنت الايه”، و”قرب حبيبي”، و”تلفوني رن”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير “خليك فولاذي”.

كما قدّم تامر حسني خلال الحفل الأغنية “السينغل” التي طرحها مؤخرًا “صعبة”، فوقف الجمهور مصفقًا ومرددًا للأغنية التي حققت عشرات الملايين من المشاهدات بوقت قصير.

نجاح تامر حسني في الأردن بدأ مع إعلان موعد الحفل حيث شهدت التذاكر إقبالاً واسعاً من اللحظات الأولى لطرحها، واستمر النجاح مع وصول تامر حسني إلى المملكة الهاشمية، فجرى استقبال جماهيريّ كبير لنجم الجيل، في مطار عمان، وتجمّع المعجبين الذين قدّموا له باقات من الورود، واستقبل بالزغاريد ورفع العلمَين المصري والأردني.

وبعد الحفل انسحب النجاح على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تداول جمهور تامر حسني الفيديوهات الرائعة للتفاعل الكبير مع كل أغنياته في مشهد مميز ولافت جدًا.

هذا النجاح ليس بجديد على تامر حسني خاصة بعدما قدّم خلال الفترة الماضية أغنيات ناجحة جدًا، إضافة الى الاقبال الكبير على حفلاته وملايين المشاهدات على يوتيوب.