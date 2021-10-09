شكرا لقرائتكم خبر عن جولة فنية لـ وائل جسار في كندا بـ4 حفلات دفعة واحدة خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم اللبناني وائل جسار، حالة من النشاط الفني خلال شهر أكتوبر الذى يحيى خلاله 4 حفلات غنائية في كندا، والتي سيمتع الجمهور هناك خلالها بباقة مميزة من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى الطويل والذى سيحضره عدد كبير من جمهوره.

يحيى وائل جسار أولى حفلات جولته الفنية يوم الجمعة 8 أكتوبر، أما الحفل الثانى سيكون السبت الموافق 9 أكتوبر، ويقام الحفل الثالث والرابع يومي 15 و16 من شهر أكتوبر أيضًا، والذى سيحضره عدد من الجالية اللبنانية وبعض الجاليات العربية الأخرى.

وانتهى وائل جسار مؤخرًا من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "عيان"، وهى من ألحان محمد يحيى، وكلمات محمد القياتى، وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المفترض طرحها خلال الأيام المقبلة

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.