شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ثانية تكشف عن فريق الأبطال الخارقين من فيلم مارفل الجديد Eternals.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مارفل عن 20 ثانية ترويجية لفيلمها الجديد Eternals، الذى يكشف من خلاله عن أعضاء فريق الأبطال الخارقين، ومن المقرر عرض الفيلم الجديد Eternals في 5 نوفمبر المقبل بدور العرض المختلفة حول العالم.

ويدور الفيلم الجديد في أعقاب أحداث Avengers: Endgame الذى طرح في عام 2019، حيث تحدث مأساة غير متوقعة تجبر الكائنات الفضائية القديمة التي تعيش على الأرض في الخفاء لآلاف السنين على الخروج من الظل، ولم شملهم ضد أعداء البشرية الأقدم من جديد.

ويضم فريق ممثلين فيلم Eternals كل من ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وإنجلينا جولي، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.