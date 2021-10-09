القومي للسينما ينتهي من فيلم "فليحيا أبو الفصاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أنهى المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، العمل بفيلم "فليحيا أبو الفصاد" وتم إيداع نسخة العمل بأرشيف القومي للفيلم.

وكشف السيناريست مجدي الشحري مدير عام الإدارات الإنتاجية بالمركز، عن فريق عمل الفيلم، حيث أنه سيناريو وإخراج حازم مصطفى، وبطولة: منى أبو سديرة ويوسف حسام.

ولفت إلى أن مدير تصوير الفيلم نادر جلال، ومونتاج غادة سراج الدين، وتصحيح ألوان طارق نظير، ومديرة إنتاج منيرة فهيم ومحمد الشوباري، ومخرج منفذ دنيا الزاهر، ومكساج بسام فرحات.

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حول الطفل "مازن" الذي يخطط للاحتفال بعيد ميلاده، رغم اعتراض جدته، مما يثير صراعا بين الطرفين.