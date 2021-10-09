شريف منير ينشر صورا عائلية بمسلسل "إجازة مفتوحة".. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان شريف منير، صورا تجمعه بالفنانين الصاعدين يوسف حسن ورانيا بنات، حيث يجسد والدهما في مسلسل "إجازة مفتوحة".

ووجه منير، رسالة للثنائي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "حبايبي.. صاعدين واعدين إن شاء الله.. يوسف (ياسين) ورانيا (ياسمين).. بحبكم".

مسلسل "إجازة مفتوحة"، من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعي، ألفت عمر، محمد العمروسي، وأحمد زكريا وغيرهم، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

ويُعرض مسلسل "إجازة مفتوحة" يوميًا عبر قناة ON في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد في الساعة الثانية صباحًا، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.