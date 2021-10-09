شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "السيدة زينب" تنتهى من التصوير بعد 12 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى أسرة مسلسل "السيدة زينب" للفنانة سوسن بدر ومحمود عبد المغنى وريهام سعيد، من تصوير العمل بعد 12 يومًا، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى فى العديد من الديكورات منها استوديو نور الشريف فى مدينة 6 أكتوبر، ويدخل العمل غرف المكساج والمكساج استعدادًا لعرضه.

مسلسل "السيدة زينب" يتولى بطولته كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.