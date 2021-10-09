اول مغنية سعودية.. فقدت بصرها في طفولتها ولقبت بـ “كوكب الجزيرة وشادية العرب”.. هل عرفتها؟

كتب امير فتحي في السبت 9 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - لقبت بـ “كوكب الجزيرة وشادية العرب” وكانت صاحبة اول صوت نسائي يغني في الاذاعة السعودية ومن رائدات الفن السعودي حيث غنت لكبار الملحنين أمثال المصريين محمد الموجي ورياض السنباطي، كما أساهمت في اكتشاف موهبة الراحلين طلال مداح ولطفي زيني.

أنها الفنانة القديرة ابتسام لطفي والتي بدأت مشوار الفن مبكراً، حيث كانت تصدح بصوتها العذب، وسط محبيها ‏وأخوتها، سماها اهلها “خيرية” غير ان اسم «بسمة» هو الاسم السائد لها في عائلتها وحياتها الخاصة، حيث كانت ‏والدتها دائما ما تناديها به.

‏اصابة ابتسام لطفي بالعمى

أصيبت ابتسام لطفي في طفولتها بمرض مزمن أدى إلى فقدانها البصر ولكن والدتها عوضتها عن شعورها وكانت لها كل شيء حيث قالت ابتسام عن ذلك: “هي التي ساعدتني على تخطي كل الصعاب وشجعتني ولم تعاملني كفنانة فقط، بل كطفلة أيضًا، كذلك هي التي اكتشفت موهبتي”.

لقاء ابتسام لطفي مع الملك فيصل

في نهاية الستينات الميلادية قابلت ابتسام – خيرية آنذاك – الملك فيصل آل سعود فطلبت منه أن يسمح لها بالغناء في الإذاعة السعودية وبعد شهرين قُبلت في الإذاعة وغنت أول أغانيها في الإذاعة “عبير” وبعد ذلك أغنية “نام القمر بدري” وهما من كلمات أحمد قنديل وألحان عمر كدرس.

غنت ابتسام لاحقاً أغنية “البارحة” لصالح الصالح من قصيدة لابن لعبون وألحان سلامة العبد الله، وهي باللهجة النجدية.

التقت ابتسام بالفنان طلال مداح وغنت “فات الأوان” من ألحان طلال مداح وكلمات لطفي زيني وكانت رداً على ذات الأغنية ولكن من ألحان طارق عبد الحكيم. كان هذا هو التعاون الوحيد بينها وبين طلال مداح ولكنه لم يمنعها من أن يسميها باسمها الذي اشتهرت به ابتسام لطفي.

لقاء ابتسام لطفي والشاعر احمد رامي

حينما جاء الشاعر أحمد رامي لأداء فريضة ‏الحج كان في لقائه طاهر زمخشري، وبعد أن انتهى «رامي» من أداء مناسك الحج ‏ألم به الإرهاق، فاستراح بضعة أيام، ولم يسافر، فقال له الزمخشري سوف ‏أعرفك على صوت نسائي سعودي في قمة الجمال، وذهب به إليها، حينها تعرفت عليه من صوته، وقالت له «رامي»؟ ما أدهش رامي، أنها نادت عليه بالاسم المألوف على أسماعه من أم كلثوم، و زادت دهشته أكثر، حينما سمعها تغني، فمدد إقامته في جدة إلى اثنين وتسعين ‏يوماً، وبعد ذلك جاء يوم الوداع. كان رامي يكره الوداع، فقال لابتسام لا توادعيني فأنا ‏حينما أعود إلى مصر سأرسل لك.

كان رامي وقتها تجاوز الثمانين من ‏عمره ويعاني صحياً من تقدم السن، فأرسل لها مع طاهر زمخشري رسالة فيها قصيدة بعنوان «وداع»، يقول فيها: «ردك الله سالما لفؤادي وطوى بيننا بساط البعادِ.. كيف يهنى ‏لي المنام وعيني ملؤها في نواك طيف سهادِ».‏

اعتذار رياض السنباطي من ابتسام لطفي

احتفظت «ابتسام» بالقصيدة، بعد ذلك جاءتها دعوة من مدير التليفزيون المصري في ذلك الوقت عبدالحميد يونس وذهبت إلى القاهرة. دخل الموسيقار رياض السنباطي – الذي لم يكن مقتنعا بأنه يوجد ‏في السعودية صوت نسائي عذب في الغناء- عليها الاستديو، وبعد أن استمع إليها وهي ‏تغني لحنه في قصيدة «وداع» ربت على كتفها، وقال لها: اعذريني يا ‏بسمة ظلمتك حينما لم أعطِ صوتك اهتماما قبل سماعه، ورفض أن ‏يأخذ أجراً على لحن «قصيدة وداع»، واعتبره هدية لها لتكون ابتسام المطربة ‏السعودية والخليجية الوحيدة، التي تغني من كلمات أحمد رامي وألحان ‏‏رياض السنباطي.‏

اعتزال ابتسام لطفي

بعد توهج كبير لاسم ابتسام لطفي في الاحتفالات الفنية داخل وخارج الوطن، حدت ظروف والدتها الصحية من إنتاجها المتدفق، ليتوقف شيئاً فشيئاً، فبعد أن ‏قدمت عام 1986 أوبريت اليوم الوطني من كلمات محمد هاشم رشيد ولحن أحمد ‏صدقي بدأ إنتاجها الفني يتذبذب، وحضورها في الاحتفالات يقل ويكاد ينعدم، بعد أن ‏غنت أمام الرئيس المصري الأسبق أنور السادات الذي أشاد بصوتها، وغنت في تونس بعد ‏أن كان طاهر زمخشري خلفها لدعمها ومؤازرتها، أمام الرئيس الأسبق الحبيب ‏بورقيبة الذي أهدى لها ثوبا تونسيا تراثيا لغنائها. كل تلك الأمجاد لم ‏تعن لقلبها شيئا، حينما قررت الاعتزال والابتعاد عام 1991،حينما توفيت ‏والدتها، والتي كانت لها العين الناقلة لها كل جميل في الحياة.‏

عودة ابتسام لطفي عام 2013

أعلنت ابتسام لطفي عودتها للساحة الفنية في سنة 2013 بعد انقطاع دام 23 سنة حيث سجلت مجموعة من الأغاني لإذاعة صوت الخليج بمشاركة المغني عبادي الجوهر، والمغني علي عبد الكريم، والمغني طلال سلامة.

ظهرت ابتسام لطفي بعد عودتها للفن أيضاً على شاشة قناة روتانا خليجية حيث عرفت بنفسها وسردت قصة حياتها قبل الاعتزال وغنت عدداً من أغانيها القديمة، كما ألقت اللوم بشكل جزئي على الإعلام في تغييبها حيث سؤلت في اللقاء: “هل غيب الإعلام ابتسام لطفي؟” فأجابت: “كثير”