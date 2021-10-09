شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقتان من المرح والغناء فى تريلر فيلم ديزنى الجديد Encanto.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة ديزنى أول تريلر رسمي لـ فيلم الأنيمشن الجديد Encanto، الذى سيطرح في 24 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو الترويجى على مجموعة من اللقطات المشوقة للعمل، التي جمعت بين الكوميديا والدراما، والغناء.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط لكونها العضو الوحيد في عائلتها التي لم تحصل على قوى سحرية.

ويقوم ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، انجي سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.