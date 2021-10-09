هاجر أحمد تروج لحكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

روجت الفنانة هاجر أحمد، لحكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" والذي يُعرض على قناة DMC.

ونشرت هاجر، بوستر المسلسل الذي يجمعها بالفنانة هنادي مهنا عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت هاجر: "مسلسل بدون ضمان إلا أنا عُرض بداية من السبت الساعة ٨ مساء على dmc".

حكاية "بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل "إلا أنا"، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

حكاية "بدون ضمان - إلا أنا" بطولة: هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك وغيرهم.