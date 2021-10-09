"أصبحوا كلهم نجوم دلوقتي".. محمود الليثي ينشر صورة لأبطال مسرحية "بعد الليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمود الليثي، صورة من مسرحية "بعد الليل" للمخرج خالد جلال، إنتاج عام 2014.

وعلّق الليثي، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "صورة من مسرحية (بعد الليل) وسط أصدقائي اللي أصبحوا كلهم نجوم دلوقتي، إخراج الأستاذ خالد جلال".

مسرحية "بعد الليل" من ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد الإبياري وﺇﺧﺮاﺝ خالد جلال، بطولة: محمود الليثي، نور قدري، دينا حسن، توني ماهر، إسلام إبراهيم، ميرنا جميل، نانسي صلاح، دينا هريدي، محمد عز، وبسنت هشام، وهي عرض تخرج الدفعة الأولى باستوديو المواهب قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني.

يذكر أن أخر أعمال محمود الليثي مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، دُرة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، نجلاء بدر، نورهان، وندا موسى وغيرهم، ومن إخراج ماندو العدل، وعُرض في رمضان الماضي.