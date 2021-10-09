ميار الغيطي تنشر صورا مع عائلتها: "سنظل إلى الأبد أطفالهم الصغار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة ميار الغيطي، صورا تجمعها بأسرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهر في الصور مع ميار الغيطي، والدتها، ووالدها الإعلامي والسيناريست محمد الغيطي، شقيقتها الفنانة مي الغيطي.

وعلّقت ميار: "نعم لا يزال آباؤنا يأخذوننا إلى الكوكب السحري وما زلنا نستمتع به.. عائلة.. أطفال صغار سنظل إلى الأبد أطفالهم الصغار".

يذكر أن أخر أعمال ميار الغيطي مسلسل "سوبر ميرو" في رمضان 2019، مع النجوم: إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، وملك قورة وغيرهم.

كما شاركت في نفس العام بمسلسل "مملكة الغجر" مع فيفي عبده وحورية فرغلي من ﺇﺧﺮاﺝعبدالعزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي.