"الاكتشاف مرموش".. هذا ما قالته إنجي علاء عن فوز مصر على ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرصت الكاتبة إنجي علاء، على تهنئة منتخب مصر بعد فوزه على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتبت علاء، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الحمد لله، ألف مبروك لمصر فوز المنتخب الوطني بهدف الاكتشاف مرموش، وعقبال الصعود، وهارد لك وتحية للمنتخب الليبي".

وقاد المحترف عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب برج العرب ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.