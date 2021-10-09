كيف علّق صلاح عبد الله على هدف عمر مرموش في ليبيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان صلاح عبد الله، بعد فوز منتخب مصر على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكتب عبد الله، عبر حسابه بموقع "تويتر": "قالك اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش، مثل كلنا عارفينه بوَّظُه مرموش".

وقاد المحترف عمر مرموش منتخب مصر لفوز ثمين على حساب منتخب ليبيا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب برج العرب ضمن حسابات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ومن المقرر أن يتجدد المواجهة بين مصر وليبيا يوم الاثنين المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام هذه المواجهة في بنغازي.