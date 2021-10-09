أنغام بفستان قصير وعائشة بن أحمد مع قطتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عائشة بن أحمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة لها بصحبة قطتها الصغيرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كعبول يصبح عليكم ويقولكم إن شاء الله نهاركم زين".

نانسي عجرم

ظهرت الفنانة نانسي عجرم، في الإمارات بأحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دبي".

أنغام

نشرت الفنانة أنغام، صورة لها بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من قلبي بقول بتمنى هنايا يطول ويطول.. وتفضل فرحة بداياتنا تعيش على طول، على طول".

مي عمر

ظهرت الفنانة مي عمر، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الجمعة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جمعة سعيدة يا حب".

غادة عبد الرازق

ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق، بإطلالة جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

زينة

الفنانة زينة، نشرت أحدث إطلالة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا عايزة أعيش في كوكب تاني ممكن".

محمد رمضان

الفنان محمد رمضان، نشر أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

حمادة هلال

نشر الفنان حمادة هلال، صورة سيلفي عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

محمد رشاد

ظهر الفنان محمد رشاد، بصورة سيلفي في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.